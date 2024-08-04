8.6 مليون سائح خليجي ينفقون 15 مليار ريال في السعودية خلال 2023

بلغ عدد السياح الوافدين إلى السعودية من دول الخليج خلال 2023 أكثر من 8.6 مليون سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال، بحسب ما ذكرته وزارة السياحة في تقريرها السنوي للإحصائيات السياحية.

وتواصل منظومة السياحة السعودية جهودها من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خارطة العالم السياحية، ودفع عجلة النمو في القطاع، والتعاون والتكامل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص؛ لتقديم أفضل المبادرات والبرامج السياحية.

وبحسب التقرير، فإن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي يفد منها السياح من منطقة الخليج حيث بلغ عدد السياح 3.4 مليون سائح، ثم الكويت بـ 2.3 مليون سائح، والإمارات بعدد 1.4 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح القادمين من قطر 1.1 مليون سائح، ثم عمان بـ 455 ألف سائح.

وتشهد السياحة السعودية تطورا على كافة المستويات، بعد أن حقق القطاع طفرات خلال السنوات الأخيرة، وتصدرت المملكة المؤشرات العالمية المتعلقة في أعداد السياح ما أهلها لتصدر قائمة منظمة الأمم المتحدة للسياحة للوجهات السياحية الكبرى.

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى السعودية من الخارج خلال 2023، تجاوز 27 مليون سائح فيما تجاوز الإنفاق 141 مليار ريال، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين العام الماضي 109 ملايين.