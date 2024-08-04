انخفاض مصاريف العمليات يرفع أرباح بنك الرياض 18 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح بنك الرياض خلال الربع الثاني من العام الجاري 18 % على أساس سنوي جراء انخفاض مصاريف العمليات

وبين البنك عبر "تداول"، أن صافي الربح للربع الثاني من 2024 بلغ 2.33 مليار ريال مقارنة بـ 1.98 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيس لانخفاض إجمالي مصاريف العمليات وارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وبين البنك أن انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيس يعود إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، فيما يعود ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة زيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى، والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئيا انخفاض في دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح.

من جهته ارتفع دخل العمولات الخاصة للربع الثاني 14.6% على أساس سنوي ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع العوائد من القروض والسلف والاستثمارات.