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دخل العمليات التشغيلية يرفع أرباح "البنك الأهلي" 4.2 % خلال الربع الثاني

دخل العمليات التشغيلية يرفع أرباح "البنك الأهلي" 4.2 % خلال الربع الثاني
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 4 أغسطس 2024 4:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 4 أغسطس 2024 4:19 مساء

قفز صافي أرباح البنك الأهلي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.2 % على أساس سنوي جراء ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية.

وبين البنك عبر "تداول"، أن صافي الربح للربع الثاني من 2024 بلغ 5.23 مليار ريال مقارنة بـ 5 مليارات ريال خلال الربع المماثل من 2023، ويعود السبب إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية 5 % الى 8.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.1 % وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية 1.8 %، إضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات 14.3 %.

فيما ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 20.6 % لتصل إلى 14.4 مليار ريال نتيجة لإرتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة التمويل بنسبة 20.6 % وارتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة الاستثمارات بنسبة 20.6 %.

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