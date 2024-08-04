دخل العمليات التشغيلية يرفع أرباح "البنك الأهلي" 4.2 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح البنك الأهلي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.2 % على أساس سنوي جراء ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية.

وبين البنك عبر "تداول"، أن صافي الربح للربع الثاني من 2024 بلغ 5.23 مليار ريال مقارنة بـ 5 مليارات ريال خلال الربع المماثل من 2023، ويعود السبب إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية 5 % الى 8.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.1 % وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية 1.8 %، إضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات 14.3 %.

فيما ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 20.6 % لتصل إلى 14.4 مليار ريال نتيجة لإرتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة التمويل بنسبة 20.6 % وارتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة الاستثمارات بنسبة 20.6 %.