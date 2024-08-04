نمو دخل التمويل والاستثمار يرفع أرباح "الراجحي" 13.2 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح مصرف الراجحي، خلال الربع الثاني من العام الجاري 13.2 % على أساس سنوي نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وبين المصرف عبر "تداول"، أن صافي الربح للربع الثاني من 2024 بلغ 4.7 مليار ريال مقارنة بـ4.1 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2023، ويعود السبب إلى زيادة إجمالي دخل العمليات جراء ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان 9.6 % نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. إضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 360 مليون ريال إلى 455 مليون ريال 26.4 %.