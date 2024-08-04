السعودية تحقق الاكتفاء الذاتي من التين

حققت السعودية الاكتفاء الذاتي من فاكهة التين بنسبة 11%، وبكميات إنتاج سنوي تتجاوز 28 ألف طن في مساحة مزروعة تبلغ نحو 1,421 هكتارا في مختلف مناطق السعودية.

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم أن منطقة جازان تصدرت الإنتاج بـ 9,906 طنا سنويا، تليها الرياض بإنتاج يبلغ 8,010 أطنان، ثم عسير بـ 3,970 طنا، ومنطقة مكة المكرمة تنتج 1,635 طنا، بينما بلغ إنتاج حائل 1,033 طنا، وإنتاج الجوف 874 طنا، وإنتاج الباحة 790 طنا، والقصيم 737 طنا، ونجران 645 طنا، وتبوك 348 طنا، والمدينة المنورة 245 طنا، والحدود الشمالية 36 طنا.