"الصندوق العقاري" يطلق خدمة إلكترونية لطلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية

أطلق صندوق التنمية العقارية، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمستفيدي منتج "البناء الذاتي"، و"أرض وقرض"، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم من تقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية، وذلك بعد صدور توجيه ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرا لمستفيدي منتج البناء الذاتي، وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمستفيد التقديم إلكترونيا في مدة أقصاها 90 يوما ابتداء من اليوم، عبر خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية لـ (الصندوق العقاري)، مضيفا أن الخدمة متاحة فقط لمستفيدي منتجي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد التمويلي ولم يكملوا مراحل البناء، مضيفا أنه يشترط الاستفادة من خدمة مهلة تمديد صرف الدفعات التمويلية، أن يكون من مستفيدي منتجي البناء الذاتي وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد التمويلي لم يكملوا مراحل البناء.

وشدد الصندوق على أهمية التزام المستفيد بتحديث مراحل الإنجاز قبل التقديم على خدمة تمديد المهلة، مبينةً أنه عند قبول طلب المهلة سيتم إشعار المستفيد بالمهلة المستحقة التي تراوح ما بين 4 أشهر إلى 16 شهرا لإكمال مراحل بناء السكن والتوجه للجهة التمويلية للبدء في صرف الدفعات التمويلية كما سيتم إشعار المستفيد بحالة إعادة الدعم السكني، مؤكدا على المستفيدين من المهلة، أهمية مباشرة استكمال مراحل البناء والتحديث إلكترونيًا عند صرف كل دفعة وبصفة دورية حتى اكتمال وجاهزية السكن، بهدف ضمان الاستفادة من المهلة وصرف الدفعات التمويلية واستمرارية الدعم السكني، مشيرًا إلى أنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب تمديد المهلة بعد مرور 90 يوما من تاريخ إطلاق الخدمة.