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"تاسي" يتراجع بأعلى وتيرة منذ 2022 وسط انخفاض شبه جماعي للأسهم

"تاسي" يتراجع بأعلى وتيرة منذ 2022 وسط انخفاض شبه جماعي للأسهم
صالة عرض الأسهم السعودية في مقر "تداول". تصوير : يوسف الدبيسي "الاقتصادية"
أحمد الرشيد من الرياض
  • الأحد 4 أغسطس 2024 12:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 4 أغسطس 2024 5:34 مساء

تراجعت الأسهم السعودية اليوم الأحد بأعلى وتيرة منذ 2022، لتغلق عند 11754 فاقدة 291 نقطة (2.4%) بضغط شبه جماعي من الأسهم،.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنت أثناء توقف تداولات السوق للإجازة الأسبوعية ليتراجع حينها نحو 5%، وتراجع الأسواق العالمية مع مخاوف من حدوث ركود.

ومع ظهور نتائج مالية بعد إغلاق السوق من بينها "الرياض" و"الأهلي" و"الراجحي" والتي جاءت أرباحها في الربع الثاني أفضل من التوقعات، يعزز ذلك من فرص تماسك السوق في جلسة الغد.

ارتفعت قيم التداول اليوم بـ7% لتسجل 6.4 مليار ريال، اتجه 45% إلى الشركات الصغيرة مع تحقيق مؤشرها تراجعا بـ3.4% لتتراجع بوتيرة أعلى من الكبيرة والمتوسطة المتراجعة 2.4% و2.3% على التوالي.

تراجعت جميع القطاعات تصدرهم "السلع الرأسمالية" بـ6% بينما كان "التأمين" الأقل تراجعا بـ0.2%. وسجلت الأسهم تراجعا شبه جماعي لتضغط على المؤشر العام على رأسهم "أرامكو السعودية" المتراجع لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام ليغلق دون سعر الطرح الثانوي عند 27.15 ريال. فيما سجلت 27 شركة أدنى سنوي بينما "النهدي" سجل أدنى سعر منذ الإدراج عند 128.60 ريال.

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