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صفقة خاصة على 3 % من أسهم شركة الدواء السعودية بقيمة 227 مليون ريال

صفقة خاصة على 3 % من أسهم شركة الدواء السعودية بقيمة 227 مليون ريال
أحمد الرشيد من الرياض
  • الخميس 1 أغسطس 2024 12:15 مساء
  • حدثت فى الخميس 1 أغسطس 2024 2:25 مساء

نفذت صفقة خاصة على أسهم "الدواء" المدرجة في السوق المالية السعودية بنحو 3 % من الشركة بنحو 2.5 مليون سهم قيمتها 227 مليون ريال، تمت بسعر 89 ريالا ما يقل عن السعر المتداول بنحو 0.7 %.

بينما تمت صفقة خاصة على "بدجت السعودية" بقيمة 5.2 مليون ريال بنحو 59 ألف سهم تمت بسعر 89.70 ريال ما يزيد على السعر المتداول بـ0.3 %.

الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم.

تتم الصفقات الخاصة بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية، ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.

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