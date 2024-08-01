"العلا للتطوير" توقع اتفاقية إدارة عمليات قاعة مرايا وتحويلها إلى مركز ترفيهي

وقعت شركة العلا للتطوير، اتفاقية شراكة تمتد إلى 3 سنوات مع "لايف نيشن العربية " شركة الترفيه المباشر بهدف إدارة العمليات في قاعة مرايا وتحويلها إلى مكان ترفيهي متميز، يقدم مجموعة واسعة من الفعاليات مثل الحفلات الموسيقية، والعروض الثقافية، والمعارض، والمؤتمرات، وغيرها.

تعمل الاتفاقية على تعزيز مكانة قاعة مرايا كمركز ترفيهي رئيس يستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات؛ بما في ذلك الحفلات الموسيقية، والعروض الثقافية، والمعارض، والمؤتمرات.

تقع قاعة مرايا في العلا، حيث يمتزج التراث القديم بسلاسة مع الفخامة العصرية على خلفية من الجمال الطبيعي للصحراء، والأهمية الثقافية للعلا، ما يجعلها مكاناً استثنائياً لإقامة الفعاليات.

تتضمن قاعة مرايا المتعددة المزايا مسرحاً حديث الطراز، وغرف اجتماعات متعددة الاستخدامات، ومساحات داخلية وخارجية واسعة تلائم باقة متنوعة من الفعاليات، حيث استضافت مرايا فعاليات رئيسة مثل القمة العالمية للآثار، ومعرض آندي وارهول الفني، ومؤتمر الحِجر للحائزين على جائزة نوبل، وحفل افتتاح فعالية طواف العلا 2024.

قال فابيان توسكانو الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير:"نتعاون مع لايف نيشن العربية لإطلاق الإمكانات الكاملة لمرايا كمركز للتجارب الترفيهية والثقافية عالمية المستوى، ما يدل على التزامنا بإبراز جمال العلا الطبيعي، وتراثها الغني للعالم".

بين توسكانو أن تجهيز قاعة مرايا السمعية والبصرية عالية المستوى إلى جانب الخبرة التشغيلية الدولية لشركة لايف نيشن العربية، -بدءا من التخطيط وحتى التنفيذ- تمهد الطريق لتجارب فريدة، ومعايير جديدة للترفيه في قلب العلا.

تلتزم شركة العلا للتطوير بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لمحافظة العلا وتعزيزه. ومن خلال تعاونها مع لايف نيشن العربية، تهدف الشركة إلى تحويل قاعة مرايا إلى وجهة ترفيهية فريدة تحتفي بتراث العلا، وتجذب الجمهور المحلي والعالمي.