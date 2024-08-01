إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا على بيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في مقر وزارة التجارة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا مع الدكتور ذو الكفل حسن وزير التجارة في إندونيسيا.

تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا خلال العام الجاري 2024؛ وستختتم في غضون 24 شهرا.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون ووزير التجارة الإندونيسي أهمية زيادة التعاون بين مجلس التعاون وإندونيسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار الجانبان الخليجي والإندونيسي إلى أن التوقيع على البيان الذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، من شأنه أن يوفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاون أكبر بين الجانبين، كما أنه يؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.

وقال البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وإندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الإستراتيجية في التنويع الاقتصادي.