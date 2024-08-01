رئيس "سابك" لـ"الاقتصادية": 4 عوامل وراء أرباح تفوق توقعات الشركة

قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، إن تفوق نتائج الشركة على توقعات المحللين يعود إلى 4 عوامل رئيسة.

وأضاف عبد الرحمن الفقيه ردا على سؤال "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي المنعقد اليوم في مقر الشركة لمناقشة نتائج للربع الثاني، أن "سابك" ركزت على تقليل المخزون والتعامل مع التكاليف وتخفيفها للحد الأدنى، وزيادة الهوامش، ما أدى إلى تسجيل أرباح فاقت التوقعات.

كما بيّن الرئيس التنفيذي أن ارتفاع المبيعات والصيانات المجدولة في الربع السابق ساعدت على تحسين الأرباح،

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة سابك 85 % في الربع الثاني على أساس سنوي، لتصل إلى 2.18 مليار ريال، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 860 مليون ريال.

وذكر الفقيه، أن الطلب على منتجات البتروكيماويات يشير إلى تحسن في قطاع السلع الاستهلاكية فقط بالربع الثالث من 2024، واستقرار في بقية القطاعات.

تحسنت الهوامش الربحية لشركة سابك خلال الربع الثاني، مع وصول هامش التشغيل إلى 5.9% و6.1% لصافي الربح.



بدوره علّق نائب الرئيس التنفيذي للمالية في "سابك" صلاح الحريقي على سؤال لـ"الاقتصادية" خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن زيادة الأرباح يعود إلى تركيز "سابك" على أسواق ومنتجات ذات هامش أعلى.

وذكر الحريقي أن الشركة استفادت كذلك من عكس مخصص الزكاة خلال الربع الثاني، الذي جاء نتيجة التحديثات الصادرة أخيرا من الهيئة العامة للزكاة الخاصة بقروض الموظفين.

كانت الشركة قد أعلنت سابقا أنها ستوزع أرباحا نقدية بقيمة 5.1 مليار ريال للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري، ما يشير بشكل واضح إلى متانة وضع الشركة المالي واستمرارها في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، كما حققت (سابك) قيمة تراكمية ناتجة من التعاون مع (أرامكو السعودية) بلغت أكثر من ملياري دولار حتى الآن.

في تاريخ 26 مايو 2024، كشفت (سابك) عن الحصول على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة، واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة. وجاء التخارج الاستراتيجي من (حديد) ليمنح (سابك) المرونة الكافية للتركيز على أعمالها الأساسية، ويسهم بتعظيم دورها في تمكين المبادرات الوطنية لتحقيق رؤية 2030.