أنت هنا

  • شركة سابك
  • عكس مخصص الزكاة يقفز بأرباح "سابك" 85 % في الربع الثاني إلى 2.1 مليار ريال
﻿

عكس مخصص الزكاة يقفز بأرباح "سابك" 85 % في الربع الثاني إلى 2.1 مليار ريال

عكس مخصص الزكاة يقفز بأرباح "سابك" 85 % في الربع الثاني إلى 2.1 مليار ريال
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 1 أغسطس 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الخميس 1 أغسطس 2024 10:59 صباحا

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 85 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم الخميس حققت في الربع الثاني 2.1 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 1.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

أوضحت الشركة أن الارتفاع في الأرباح يعود بشكل رئيس إلى عكس مخصص الزكاة، وتحسن متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع طفيف في الكميات المبيعة.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 2.43 مليار ريال، بارتفاع 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 1.84 مليار ريال.

ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الحالي 5 % عن الربع السابق حيث بلغت 35.72 مليار ريال.

أشارت الشركة إلى أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة أخيرا على اللوائح ذات العلاقة.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

أرباح "توبي" تقفز 80 % خلال الربع الثاني نتيجة نمو قطاع الخدمات المدارة

1 أغسطس 2024
الشركات

ارتفاع تكاليف الوقود يخفض أرباح "مرافق" 59 % في الربع الثاني

1 أغسطس 2024
الشركات

ارتفاع أرباح "رعاية" 45 % خلال الربع الثاني نتيجة زيادة التعامل مع وزارة الصحة

1 أغسطس 2024
الشركات

صافولا تحصل على موافقة لزيادة رأس مالها 6 مليارات ريال عبر أسهم حقوق أولوية

31 يوليو 2024
الشركات

بوينج تستعين بخبير في صناعة الطيران لتجاوز مرحلة مضطربة من مسيرتها

31 يوليو 2024
الشركات

"الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "ينساب" محددة السعر العادل عند 40 ريالا

31 يوليو 2024