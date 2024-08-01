عكس مخصص الزكاة يقفز بأرباح "سابك" 85 % في الربع الثاني إلى 2.1 مليار ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 85 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم الخميس حققت في الربع الثاني 2.1 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 1.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

أوضحت الشركة أن الارتفاع في الأرباح يعود بشكل رئيس إلى عكس مخصص الزكاة، وتحسن متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع طفيف في الكميات المبيعة.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 2.43 مليار ريال، بارتفاع 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 1.84 مليار ريال.

ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الحالي 5 % عن الربع السابق حيث بلغت 35.72 مليار ريال.

أشارت الشركة إلى أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة أخيرا على اللوائح ذات العلاقة.