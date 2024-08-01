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أرباح "توبي" تقفز 80 % خلال الربع الثاني نتيجة نمو قطاع الخدمات المدارة

أرباح "توبي" تقفز 80 % خلال الربع الثاني نتيجة نمو قطاع الخدمات المدارة
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 1 أغسطس 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 1 أغسطس 2024 10:54 صباحا

قفز صافي أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" بـ80 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم حققت في الربع الثاني 59 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

أوضحت الشركة أنها حققت ارتفاعا في الإيرادات بـ17 %، لتصل إلى 287 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ246 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، نتيجة النمو المستمر في قطاع الخدمات المدارة، إضافة إلى إسهام قطاع الأمن السيبراني خلال الفترة.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 88.4 مليون ريال، بارتفاع 44.3 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 61.2 مليون ريال.

بلغ الربح التشغيلي 41.3 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 41.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 0.7 %.

كما بلغ صافي الربح 88.5 مليون ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 61 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي 44 %. فيما بلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.29 ريال مقابل 0.2 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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