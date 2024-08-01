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أسعار العقارات تواصل ارتفاعها في السعودية بـ 1.7 % في الربع الثاني

أسعار العقارات تواصل ارتفاعها في السعودية بـ 1.7 % في الربع الثاني
إكرامي عبدالله من الرياض
  • الخميس 1 أغسطس 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 1 أغسطس 2024 10:52 صباحا

واصلت أسعار العقارات في السعودية الارتفاع منذ مطلع 2021، وصعدت 1.7 % في الربع الثاني على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية 2.8 %، والزراعية 1.5 %، فيما تراجع القطاع التجاري 0.4 %، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تصدرت المنطقة الشمالية ونجران مناطق السعودية الأكثر ارتفاعا في أسعار العقارات في الربع الثاني على أساس سنوي بـ8.9 % و6.6 % على التوالي، فيما زادت الأسعار بوتيرة أقل في العاصمة الرياض مسجلة 1.2 %، وبلغت 2.4 % في مكة المكرمة.

جاء ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية مدفوعا بزيادة أسعار الأراضي 2.8 % والشقق 2.9 %، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 % و0.5 % و0.1 % على الترتيب. 


على الجانب الآخر، تراجعت أسعار العقارات التجارية بضغط من تراجعها في المعارض والمحلات 0.6 % والأراضي 0.4 %.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على 3 قطاعات رئيسة تتكون من أصناف عقارية عدة، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط وهو الأرض الزراعية.

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