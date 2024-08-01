ارتفاع تكاليف الوقود يخفض أرباح "مرافق" 59 % في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع 59 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم حققت في الربع الثاني 65.34 مليون ريال، مقابل 159.39 في الفترة المماثلة من العام السابق.

أوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بـ50.44 %، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة 36.92 %.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 108.13 مليون ريال، بانخفاض 59.3 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 266.11 مليون ريال.

من جهة أخرى قرر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع توزيع 87.5 ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2024. الذي يمثل ما نسبته 81 % تقريبا من صافي أرباح الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 250 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0.35 %.