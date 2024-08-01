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ارتفاع أرباح "رعاية" 45 % خلال الربع الثاني نتيجة زيادة التعامل مع وزارة الصحة

ارتفاع أرباح "رعاية" 45 % خلال الربع الثاني نتيجة زيادة التعامل مع وزارة الصحة
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 1 أغسطس 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 1 أغسطس 2024 10:49 صباحا

ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للرعاية الطبية 45.4 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم حققت خلال الربع الثاني 69.4 مليون ريال مقابل 47.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

أوضحت الشركة أن صافي إيراداتها للربع الحالي ارتفع 21.1 % وبلغ 296.8 مليون ريال مقابل 245.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة زيادة التعامل مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين.

• ساعد نمو الإيرادات بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على مرافق جديدة بعد الربع الاول من 2023.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 150.7 مليون ريال، بارتفاع 44.8 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 104 ملايين ريال.

بلغ الربح التشغيلي 65.1 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 55 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 18.2 %.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1.5 مليار ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 1.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 13.9 %.

وصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 3.36 ريال مقابل 2.32 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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