النفط يقفز 3 % بعد هبوط حاد للمخزونات الأمريكية

قفزت العقود الآجلة للنفط نحو 3 % الأربعاء وسط قلق بين المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وبعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر والتي حل أجلها الأربعاء 2.09 دولار للبرميل بما يعادل 2.66 % إلى 80.72 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 2.77 دولار إلى 80.84 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.18 دولار للبرميل أو 4.26 % إلى 77.91 دولار للبرميل عند التسوية، في أكبر مكاسبها اليومية منذ أكتوبر 2023.

ومع ذلك اختتم خام برنت يوليو على انخفاض شهري بلغ 7 %، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4 % خلال الشهر.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز ثلاثة أمثال توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وهبطت المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ يناير 2021.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 % الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.