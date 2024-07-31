"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يرتفعان مع صعود أسهم الرقائق وآمال خفض الفائدة

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم الأربعاء مع صعود أسهم الرقائق وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير مع تصريحه بأنه قد يبدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر إذا تباطأ التضخم.

وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25-5.50 % في نهاية اجتماعه الذي استمر يومين اليوم لكنه فتح الباب أمام تيسير السياسة النقدية في سبتمبر قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وقفزت أسهم إنفيديا 12.7 %، بمساعدة توقعات مبيعات متفائلة لعام 2024 لرقائق الذكاء الاصطناعي من قبل شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، التي ارتفعت أسهمها أيضا 5.9 %.

وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 85.84 نقطة، (1.58 %+)، إلى 5522.28 نقطة، في حين صعد ناسداك المجمع 451.98 نقطة، (2.64 %+)، ليغلق عند 17599.40 نقطة.

كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 99.73 نقطة، (0.24 %+)، ليغلق عند 40843.06 نقطة.