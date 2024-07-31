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من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
775.7 ألف مقعد لجماهير كأس العالم 2034 في السعودية
775.7 ألف مقعد لجماهير كأس العالم 2034 في السعودية
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الاربعاء 31 يوليو 2024 10:30 مساء
حدثت فى الاربعاء 31 يوليو 2024 10:30 مساء
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