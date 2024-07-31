775.7 ألف مقعد لجماهير كأس العالم 2034 في 15 ملعبا سعوديا

كشف ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخبا، عن 15 ملعبا موزعة بين 5 مدن، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 775749 مقعدا.

وتتوزع الملاعب بين الرياض (8 ملاعب)، جدة (4 ملاعب)، الخبر، أبها، ونيوم.

ويتسع ستاد الملك سلمان في الرياض لـ 92760 مقعدا، ويستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية، على أن يصبح الملعب الرئيس للمنتخب السعودي، فيما يتسع ملعب الأمير محمد بن سلمان في القدية لـ 46979 متفرجا، فيما تم رفع طاقة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الاستيعابية لـ 70200 مقعد.

وستكون سعة ستاد المربع 46010 مقاعد، وستاد روشن 46000 مقعد، وستاد فيصل بن فهد 46865 مقعدا، ستاد جنوب الرياض 47060 متفرجا، وملعب جامعة الملك سعود الذي سيتم رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 46319 مقعدا.

في جدة، يتسع مدينة الملك عبدالله الرياضية 58432 مقعدا، ستاد ساحل القدية 46096 مقعدا، ستاد وسط جدة 45794 مقعدا، وستاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 45700 مقعد.

ويحوي ستاد أرامكو في الخبر 46096 مقعدا، ستاد جامعة الملك خالد في أبها 45428 مقعدا، وستاد نيوم في نيوم 46010 متفرجين.