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الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
واشنطن : رويترز
  • الاربعاء 31 يوليو 2024 10:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 31 يوليو 2024 10:24 مساء

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 %".

وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 % لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر، أي قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.

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