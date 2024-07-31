السعودية تعزز تنافسية أسواقها بنظامين للسلامة والجودة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة نقلة نوعيّة للارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا والمعروضة في السوق السعودية.

وأكد الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن السعودية ماضية قدما وبشكل حثيث على تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية من خلال التطوير المستمر لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة فيها، والعمل على الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات ، مشيرا إلى أن النظامين يعدان ممكنين مهمين لجذب الاستثمارات النوعية وتمكين الاستثمارات الوطنية، وتعزيز التنافسية والجودة في السوق السعودية.

القصبي أوضح أن إقرار النظامين يأتي استكمالا لجهود السعودية في تطوير منظومة سلامة المنتجات التي بدأت بإطلاق البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأكد أن تطوير الأنظمة واللوائح المعنية بالارتقاء بسلامة وجودة المنتجات له دور محوري في سلامة المستهلك ورفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات والخدمات في السوق السعودية.

بين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن السعودية تمكنت من بناء قصة نجاح في مجال سلامة المنتجات بدأتها في 2016 مع انطلاق برامج رؤية 2030، تمكنت خلالها من الارتقاء بمستويات مطابقة المنتجات في السوق بنسبة تجاوزت 25.7 % عما كانت عليه في 2016 لتصل إلى 83.14 % في 2023.