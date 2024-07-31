8 أوراق مالية سعودية تتراجع لأكثر من عام .. وسهم "أرامكو" الأدنى في 19 شهرا

تراجعت أسعار 8 أوراق مالية في السوق السعودية خلال أكثر من عام.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية " ، انخفض سهم "أرامكو السعودية" إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 أثناء تداولاته اليوم الأربعاء في السوق المالية السعودية ليبلغ 27.55 ريال فاقدا 0.4 %.

كما سجل سهم "ثمار" أدنى مستوى له منذ مارس 2011 عند 42.20 ريال فاقدا حينها 0.9 %. فيما سجل سهم "أسمنت ينبع" أدنى مستوياته منذ 4 أعوام عند 26.35 متراجعا بـ1.3 %.

أما سهم "زين السعودية" فقد سجل اليوم أدنى مستوياته في 16 شهرا عند 10.80 ريال، خسر حينها 0.55 %.

سجل سهم أسمنت نجران أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عند 8.69 ريال خسر عند تلك المستويات نحو 0.7 %. فيما سجل سهم "هرفي للأغذية" أدنى مستوياته منذ منتصف 2010 ليصل إلى 26.85 ريال فاقدا 2.3 %.

في الصناديق المتداولة، تراجع "الخبير للدخل 2030" إلى أدنى مستوى له منذ الإدراج عند 7.60 ريال فاقدا 1 %، وكذلك "سدكو متعدد الأصول" المدرج حديثا سجل أدنى مستوى له منذ الإدراج عند 8.30 ريال فاقدا 2.3 %.