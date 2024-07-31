أسعار النفط تقفز إلى نحو 80 دولارا للبرميل بعد اغتيال زعيم حركة حماس

ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى في 4 جلسات بعد إعلان حماس أن إسرائيل اغتالت رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، ونشر تقرير يشير إلى انخفاض احتياطات البترول الإستراتيجية الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي.

اقترب سعر عقود خام برنت تسليم أكتوبر من 80 دولاراً للبرميل بعدما انخفض 4.1 % خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولاراً. وقالت حماس إن إسرائيل قتلت هنية خلال غارة جوية في إيران.

من ناحية أخرى، أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على البيانات. وإذا تم تأكيد الأرقام الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فسيمثل ذلك أطول انخفاض منذ يناير 2022، بحسب وكالة "بلومبرغ".

كما أعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها قتلت قائداً كبيراً في حزب الله خلال غارة جوية على بيروت، رداً على هجوم في مرتفعات الجولان، الذي أسفر عن مقتل 12 شاباً نهاية الأسبوع.

يتجه النفط الخام إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري له هذا العام، متأثراً بتوقعات الطلب الضعيفة في الصين (أكبر دولة مستورد للنفط الخام). ولا تزال العقود المستقبلية مرتفعة بشكل طفيف هذا العام على خلفية قيود العرض التي فرضها تحالف أوبك + والتوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريباً.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع في وقت لاحق من اليوم، وسيتطلع المتداولون إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيرم باول بعد ذلك لتأكيد الرهانات على أنه سيجري خفضها في سبتمبر.