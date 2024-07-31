تراجع مصاريف البيع والتسويق يرفع أرباح "رتال" 1.6 % في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة رتال للتطوير العمراني 1.6 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" بلغ صافي ربح الربع الثاني 72.18 مليون ريال مقارنة بـ71 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

أرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي الربح 65 % ليبلغ 128.95 مليون ريال، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 4.04 مليون ريال، وارتفاع الدخل من استثمارات بالقيمة العادلة لتبلغ 1.09 مليون ريال.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 134.45 مليون ريال، بارتفاع 19.4 % عن الفترة المماثلة من العام السابق التي حققت فيها 112.5 مليون ريال.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع مصاريف التمويل.

من جهة أخرى قرر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني توزيع 80 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2024.

يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 500 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.16 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16 %.

يذكر أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 29 سبتمبر 2024 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.