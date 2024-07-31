إيرادات الحج ترفع أرباح "مكة للإنشاء والتعمير" 16.2 % خلال الربع الثاني

ارتفع صافي ربح شركة مكة للإنشاء والتعمير 16.2 % خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم حققت صافي ربح خلال الربع الثاني 143مليون ريال مقابل 123 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

أوضحت الشركة أن إيراداتها سجلت ارتفاعا خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تسجيل إيرادات خدمات الحج خلال الفترة الحالية بمبلغ 134 مليون ريال، وارتفاع إيرادات الغرف في فندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف، وارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 256 مليون ريال، بارتفاع بـ36.8 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 187 مليون ريال.

بلغ الربح التشغيلي 145 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 126 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 15 %.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 4.2 مليار ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 4.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 0.866 %.

وصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.55 ريال مقابل 1.14 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.