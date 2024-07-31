سوق أبوظبي توافق لـ "أمريكانا" على إعادة شراء 25 مليون سهم وتخصيصها للموظفين

حصلت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على إعادة شراء 25 مليون سهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



قالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم، إنه سيتم إعادة شراء هذه الأسهم من السوق المفتوحة في أبوظبي وسيتم تخصيصها للموظفين المؤهلين وفقا للشروط المنصوص عليها في خطة الحوافز طويلة الأمد "LTIP".

أوضحت الشركة أنها ستقوم بإعادة شراء الأسهم بأقساط متعددة على مدى فترة زمنية ممتدة تبدأ بعد 8 أغسطس 2024.