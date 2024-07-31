أرباح "النهدي" تتراجع 6.5 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة النهدي الطبية 6.5 % خلال الربع الثاني من 2024.

وفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم حققت خلال الربع الثاني 247.7 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 480.7 مليون ريال، بانخفاض 5.6 % عن الفترة المماثلة من العام السابق الذي حققت فيه 509 ملايين ريال.

بلغ الربح التشغيلي 273.4 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 282.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 3.3 %.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 2.57 مليار ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 2.37 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 8.4 %.

وصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 3.7 ريال مقابل 3.92 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

من جهة آخرى قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية توزيع 325 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2024.

يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 130 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25 %.