السعودية الأولى عربيا والـ20 على مستوى العالم في استيراد السيارات

تجاوز عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة الواردة للسعودية بكافة أشكالها وأنواعها المليون عربة من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهرا تمثل عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال، وفقا إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.

‎وأكد التقرير أن التوسع في قطاع السيارات أسهم في دخول سوق السيارات في السعودية ضمن أكبر 20 سوقا للمركبات في العالم.

ويصنف سوق السيارات في السعودية، أكبر سوق في العالم العربي وذلك وفق تقرير "فوكس تو موف" الأمريكي المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات بكافة أنواعها في عام 2022 تجاوزت 1.7 مليون سيارة منها 36 % في السعودية بزيادة تقارب 7.1 % عن العام الماضي.

ويعد قطاع السيارات في السعودية أحد أهم الأنشطة التجارية وأحد ركائز الاقتصاد الوطني، إذ أسهم تطوير الإجراءات والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع التي قامت بها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنظيم القطاع وزيادة حجم سوق السيارات الجديدة والمستعملة ونموه ليتجاوز الـ 700 ألف سيارة بمختلف أنواعها في العام الواحد.

وأكد فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التابعة لاتحاد الغرف السعودية أن واردات المركبات والعربات الجديدة والمستعملة بمختلف أنواعها تجاوز المليون عربة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم سوق الواردات من السيارات المستعملة لا يتجاوز 10 % من حجم سوق السيارات الجديدة.