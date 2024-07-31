الين يرتفع وسط تقارير عن احتمال رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 %

ارتفع الين الياباني الثلاثاء وسط تقارير تفيد بأن بنك اليابان يدرس رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 % في نهاية اجتماعاته اليوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في اليابان حاليا بين صفر و0.1 %، وتتوقع الأسواق بنسبة 55 % رفع أسعار الفائدة 10 نقاط أساس.

وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.47 % أمام العملة اليابانية إلى 153.29 ين، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 38 عاما عند 161.96 في الثالث من يوليو.

وخسر الدولار نحو 4.7 % مقابل العملة اليابانية هذا الشهر.

وتراجع الدولار 0.03 % إلى 104.55 مقابل سلة من العملات بعد أن بلغ في وقت سابق 104.79، وهو أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، ولكنه قد يشير إلى قرب خفض أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو 0.06 % إلى 1.0812 دولار وذلك بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.0798 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من يوليو.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2833 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا المزمع يوم الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، خسرت عملة بتكوين 2.64 % إلى 65586 دولارا.