"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يهبطان مع ترقب أرباح شركات التكنولوجيا

تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ليغلقا على انخفاض اليوم الثلاثاء تحت ضغط من تراجع أسهم الشركات العملاقة وشركات الرقائق قبيل صدور بيانات أرباح شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع، لكن المؤشر داو جونز الصناعي تمكن من تحقيق مكاسب متواضعة.

وهبط سهم مايكروسوفت، التي يراها كثيرون رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي، قبل إعلان نتائجها الفصلية.

وخسر سهم شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق مما أثر على أسهم شركات الرقائق الأخرى ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.

ومن المقرر أن تعلن شركات عملاقة مثل أبل وأمازون وميتا أرباحها هذا الأسبوع. وانخفض سهما أمازون وميتا بينما تمكنت أبل من تحقيق مكاسب طفيفة وسط مخاوف متزايدة من أن الأسهم مقدرة بأكبر من قيمتها.

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.08 نقطة (0.50 %-) ليغلق عند 5436.46 نقطة، كما هبط ناسداك المجمع 222.78 نقطة (1.28 %-) ليصل إلى 17147.42 نقطة.

بينما ارتفع داو جونز 205.96 نقطة (0.51 %+) إلى 40745.89 نقطة.