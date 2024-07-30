النفط يهبط 1 % ويغلق عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

هبطت أسعار النفط نحو 1 % اليوم الثلاثاء لتغلق عند أدنى مستوى في سبعة أسابيع وسط قلق المستثمرين من احتمال تراجع الطلب في الصين، في حين من المرجح أن تلتزم أوبك+ بخطط زيادة الإمدادات.

ويتحدث المتعاملون منذ أيام عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 1.15 دولار بما يعادل 1.4 % إلى 78.63 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار بنسبة 1.4 % إلى 74.73 دولار للبرميل.

وسعر التسوية اليوم الثلاثاء هو الأدنى لكلا الخامين القياسيين منذ الخامس من يونيو.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الاثنين أن النشاط التصنيعي في الصين ربما انكمش للشهر الثالث على التوالي في يوليو.

ورغم أن القادة الصينيين تعهدوا بتعزيز دعم الاقتصاد، فإن التوقعات بشأن حجم هذه التدابير الداعمة كانت محدودة منذ المؤتمر الوطني الثالث في منتصف يوليو، والذي لم يعلن عن أي تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية القائمة.

ومن المقرر أن يجتمع كبار وزراء مجموعة أوبك+ إلى جانب حلفاء بقيادة روسيا يوم الخميس لمراجعة أوضاع السوق ووضع خطة لبدء التراجع التدريجي عن بعض تخفيضات الإنتاج النفطي اعتبارا من أكتوبر.