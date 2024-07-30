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مجلس الوزراء السعودي يوافق على استثمار أموال العقارات الموقوفة منزوعة الملكية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على استثمار أموال العقارات الموقوفة منزوعة الملكية
مجلس الوزراء السعودي يوافق على استثمار أموال العقارات الموقوفة منزوعة الملكية
واس : جدة
  • الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:47 مساء

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها، اليوم، في جدة، على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، وعلى نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة.

ووافق المجلس على منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة.

وخلال الجلسة أكد مجلس الوزراء عزم السعودية تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم في 2034 الذي يجمع 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة بدولة واحدة، تجسيدا لريادتها على مختلف المستويات وجميع المجالات.

وتطرق المجلس إلى ما سجلته السعودية من مراكز متقدمة في المؤشرات المتعلقة بسوق العمل الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي، تضاف إلى ما حققته من أرقام قياسية في عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، الذي قفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في 2024، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 7.6 % في الربع الأول من العام الجاري.

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