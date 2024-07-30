أرباح الشركات والبنوك تدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب بعض الشركات والبنوك التي حققت زيادة في أرباحها الفصلية مع تركيز المستثمرين بصورة خاصة على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 % مع صعود مؤشر البنوك 1.2 %.

وقفز سهم مجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية 3.5 % بعد أن رفعت توقعات أرباحها وأعلنت عن أرباح فصلية أقوى من المتوقع.

وارتفع سهم بنك رايفايزن إنترناشونال النمساوي 3.7 % بعد أن حقق أرباحا في الربع الثاني فاقت التوقعات.

وصعد سهم قطاع البناء والمواد 1.3 % مع صعود سهم شركة (إيه.سي.إس) الإسبانية بأكثر من 4 % بعد أن أعلنت عن زيادة صافي أرباحها في النصف الأول 8 %.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيختتم اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة غدا الأربعاء.

ويتوقع مستثمرون أن يشير المجلس في نهاية اجتماعاته إلى إمكان البدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.