بالمشورة والتدريب تنير الشركات اليابانية طريق استثمار موظفيها

تساعد الشركات اليابانية موظفيها بشكل متزايد على بناء أصول مالية شخصية من خلال تسهيل وصولهم إلى مشورة الخبراء وإجراء ندوات تعليمية

تدعو شركات كثيرة خبراء ماليين لتوجيه الموظفين بشأن إدارة خطط معاشات التقاعد ذات المساهمة المحددة وتقديم أفكار حول حساب التوفير الفردي الياباني المعدل، وهو برنامج استثماري معفي من الضرائب أٌطلق هذا العام، والهدف هو زيادة وعي الموظفين المالي وتعزيز رضاهم العام عن أصحاب العمل.

في خطط معاشات التقاعد ذات المساهمة المحددة وفقا لما ذكرته وكالة"جيجي"، تساهم الشركات بأقساط بينما يدير الموظفون الأموال في منتجات ادخار واستثمار مختارة. يتم تحديد مبلغ استحقاق التقاعد من خلال إجمالي المساهمات التي قدمتها الشركة وعائدات الاستثمار المستحقة بمرور الوقت.

من حيث المبدأ، لا يمكن للأفراد الحصول على المزايا حتى يبلغوا الستين. وعندما يغيرون وظائفهم، يمكنهم تحويل الأموال في حساباتهم إلى خطط المساهمة المحددة لدى أصحاب العمل الجدد.

ركزت شركة التكنولوجيا العملاقة إن إي سي على تعليم موظفيها الاستثمار. مع إدارة الأموال بموجب خطط المساهمة المحددة التي تمثل 80 % من بدلات تقاعد موظفيها، أكدت الشركة على ضرورة الإدارة الفاعلة للأموال من الموظفين.

مثلا، حددت أرقاما مستهدفة لإجراءات مثل التحقق بشكل دوري من أرصدة الصناديق. كما استحوذت "إن إي سي" العام الماضي على حصة مسيطرة في شركة جابان أسيت ما نجمينت للاستشارات الاستثمارية. تهدف "إن إي سي" إلى دخول مجال دعم تكوين الأصول لموظفي الشركات.

كثير من الموظفين الذين يطلبون المشورة هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، ويواجهون عبء تكاليف تعليم المتزايدة لأطفالهم.

قال مسؤول من إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في "إن إي سي": "هناك طلب على الاستشارات الفردية من الذين لا يكتفون بالتعليم المالي والاقتصادي وحده".

ينظم عدد متزايد من الشركات ندوات لمساعدة الموظفين في تكوين الأصول. في السنة المالية الماضية، عقدت فروع شركة ميزوهو سيكيورتيز في مختلف أنحاء اليابان ندوات للشركات تعادل نحو 4.5 أضعاف ندوات العام السابق. قال مسؤول من إدارة التجزئة والأعمال التجارية في الشركة إن الخدمة "مرحب بها باعتبارها جزء من برامج الرفاهية".

أرسلت شركة نومورا سيكيورتيز موظفين على سبيل الإعارة إلى معهد نومورا للأبحاث منذ أبريل لتقديم المشورة والمعلومات الداعمة لتكوين أصول العمال بما يتماشى مع النظام الداخلي لمعهد نومورا للأبحاث. وتخطط نومورا سيكيورتيز لإرسال موظفين إلى مجموعة أوسع من الشركات لتقديم خدمات مماثلة.

اعتمدت شركات يابانية كثيرة خطط المعاشات التقاعدية ذات المساهمة المحددة، ما يسمح للمستفيدين باختيار منتجات الادخار والاستثمار بشكل مستقل والتي يخصصون فيها أقساط التقاعد.

طلبت الحكومة اليابانية من الشركات تزويد الموظفين بالتعليم المالي والاقتصادي بموجب "خطة الدخل القائمة على الأصول المضاعفة"، التي أعلنت عنها في 2022.

قال مسؤول في الصناعة "ظهرت اختلافات كبيرة من حيث أداء إدارة الأصول" بين الموظفين الذين يركزون على المنتجات مضمونة رأس المال من أجل الأمان والذين يملكون في محافظهم نسبة عالية من الأصول الخطرة.