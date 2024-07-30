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الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها مرتفعة قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو

الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها مرتفعة قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو
بروكسل : رويترز
  • الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:28 مساء

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والنفط، إلا أن المستثمرين أحجموا عن اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التضخم في منطقة اليورو.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 512.61 نقطة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، بعدما حدت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات من المكاسب.

تراجعت الموارد الأساسية 0.7 % بعدما انخفضت أسعار المعادن الصناعية إلى حد كبير بسبب تباطؤ زخم النمو العالمي والعزوف عن المخاطرة. وهبطت أسعار الألومنيوم والزنك إلى أدنى مستوياتهما في 3 أشهر.

صعد سهم بي.بي 2 % بعد أن أعلنت الشركة العملاقة للنفط أرباحا في الربع الثاني بلغت 2.76 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق. وقالت الشركة إنها ستزيد التوزيعات وستمدد برنامج إعادة شراء الأسهم. ودعمت بيانات بي.بي قطاع النفط الذي ارتفع 0.7 %.

من بين التحركات الأبرز للأسهم، صعد سهم ستاندرد تشارترد 4.7 % بعد أن أعلن البنك أكبر عملية إعادة شراء للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار ورفع توقعات أرباحه السنوية.

قفز سهم سانت جيمس بليس البريطانية لإدارة الثروات 17.8 % بعدما قالت إنها تخطط لخفض التكاليف بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

ارتفع قطاع التكنولوجيا 0.5 % قبل النشر المتوقع لنتائج مايكروسوفت في وقت لاحق اليوم.

من المقرر أن يبدأ المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر على مدى يومين.

كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو، المتوقع صدورها في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.

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