توقيع عقد لإدارة وتشغيل فندق يضم 159 غرفة ضمن مشروع stc Square في الرياض

وقعت شركة "المنطقة الذكية الفندقية" التابعة لشركة طيبة للاستثمار عقدا مع ماريوت العالمية، لإدارة وتشغيل فندق تحت علامة Marriott والمزمع إقامته ضمن مشروع stc Square متعدد الاستخدامات في الرياض.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم، من المتوقع أن يحتوي الفندق على 159 غرفة فندقية وأن يوفر مرافق ترفيهية متنوعة وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات.

كما يوفر الفندق أسلوب ضيافة مبتكر، ويعزز راحة الضيوف وتجربة الإقامة، مستفيدا من الحلول الرقمية المتطورة، بما يتجاوز معايير القطاع المعروفة لتكون أكثر تميزا وتفردا.

يذكر أن المشغل يتقاضى نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفندق مقابل الإدارة والتشغيل.

تتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد علة نتائجها المالية بعد بدء التشغيل، المتوقع أن يكون خلال الربع الرابع من 2027.

من جهة آخرى أعلنت شركة طيبة للإستثمار حصولها على تمويل مرابحة من بنك البلاد بقيمة 150 مليون ريال لتمويل مشروع بناء وتشغيل الفندق داخل مجمع stc Square المتعدد الاستخدامات في الرياض. والذي سيتم اقامته وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة المنطقة الذكية للعقار (المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية اس تي سي).