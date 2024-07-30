"المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ 25 مشروعا مائيا وبيئيا في عسير بـ 960 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت في تنفيذ 25 مشروعا للمياه والصرف الصحي في عسير بالقطاع الجنوبي، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت 1481 كيلو مترا طوليا، وبكلفة إجمالية 960 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبينت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت 23 مشروعا في عسير ومحافظاتها، ستغطي أحياء أبها، وخميس مشيط وبيشة والنماص وبلقرن وطريب وسراة عبيدة وقرى الأمواه ومراكز صمخ والعطف في بيشة ومراكز الزرق والواسط والحمضة وعمائر ال حميدان والقرى التابعة لها في تثليث، حيث سيتم تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات بأطوال 1410 كيلو مترات طولية، وخزانات تشغيلية بعدد 19 بسعة بلغت 109,350 مترا مكعبا، وبكلفة إجمالية 907 ملايين ريال.

وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ مشروعين للصرف الصحي في عسير، ستغطي عددا من أحياء خميس مشيط، وهي: أحياء شكر والحمراء وأحد وذلالة والوسام واليرموك والحرابي، وذلك وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 71 كيلو مترا طوليا، وبكلفة إجمالية تتجاوز 53 مليون ريال.

ونوهت أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كمياه مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية 2030.