كوريا تدعو لإنشاء هيئة استشارية مع السعودية في قطاع الشركات الصغيرة والناشئة

تبحث السعودية وكوريا الجنوبية رفع مستوى الشراكة الاقتصادية، وذلك خلال زيارة يجريها وفد برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، مكون من مسؤولي 10 جهات حكومية و 55 قياديا من قطاع الأعمال وكبرى الشركات السعودية، إلى جانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي - الكوري.



وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، اقترحت وزارة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة بكوريا على وزارة التجارة السعودية إنشاء هيئة استشارية للسياسات من أجل الحفاظ على زخم التبادل وتوسيع التعاون في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والناشئة، واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات بشأنها.



والجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".



كما تشارك في الزيارة، هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف التجارية السعودية، و55 شركة وطنية.



وطلب الجانب الكوري خلال لقاء وزير التجارة السعودي ماجد القصبي مع وزيرة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة وو يونغ-جو، توسيع مشاركة الشركات الكورية في ملتقى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "بيبان2024" المقرر انعقاده بشهر نوفمبر في الرياض.



كما دعا الجانب الكوري المسؤولين السعوديين إلى مهرجان الشركات الناشئة "كومأب" (COMEUP) المقرر عقده في ديسمبر في كوريا الجنوبية.



وقال الدكتور ماجد القصبي رئيس الوفد خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الدكتور هان دوك اليوم، إن زيارة الوفد السعودي إلى كوريا تأتي في ضوء توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، مضيفا أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.



وبحث الاجتماع الذي شارك فيه سفير الرياض لدى سيول سامي السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول الخليج، إلى جانب تناول أثر رؤية 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.



وعقد الوزير القصبي اجتماعا مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة في المملكة.



والتقى وزير التجارة، مؤسس ورئيس شركة (Naver) تشوي سو، وبحثا خطط الشركة التي تعد أكبر شركة للإنترنت في كوريا في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.