الفيفا يختار مستضيف المونديال عبر اجتماع استثنائي "عن بعد" ديسمبر المقبل

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرحلة السابعة من عملية العطاءات لتقدم لاستضافة نهايات كأس العالم 2034 وذلك بانتهاء مدة إرسال الملفات وتسلم الملف السعودي.

وأعلن الاتحاد في أكتوبر الماضي أن السعودية صاحبة الملف الوحيد الذي تقدم لتنظيم مونديال 2034، حيث أعلنت السعودية فيه نية الترشح لاستضافة البطولة وإرسالها خطاب الترشح الرسمي، وسلم الاتحاد السعودي اليوم جميع تفاصيل ملف ترشحها لاستضافة ⁧‫المونديال، وتفاصيل الملاعب، والمدن المستضيفة وفق البرنامج الزمني لعملية تقديم العطاءات.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر خاص أن "فيفا" سيقيم الملف في الربع الثالث من العام الجاري، وقال: "سيقوم الاتحاد الدولي أيضاً في الربع الرابع من العام الحالي بنشر تقرير تقييم الملف، وتعيين البلد المستضيفة في اجتماع "عن بعد" واستثنائي".

الجدير ذكره أن مجلس "فيفا" صادق على لوائح تقديم الملف السعودي في 4 أكتوبر 2023، إضافة إلى تأكيده استلام الملف في اليوم الذي يليه وفق البرنامج المعد.

وأتم الاتحاد السعودي في 30 نوفمبر الماضي اتفاقيات الترشح، فيما بعث في الرابع من ديسمبر جميع وثائق الترشُّح والاستضافة، وشارك أيضا مطلع يناير 2024 في الورش الإعلامية التي أقامها الـ"فيفا" حول عملية تقديم العطاءات.