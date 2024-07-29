"مدن" توقع 9 عقود مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية بأكثر من مليار ريال

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" توقع 9 عقود جديدة مع القطاع الخاص بأكثر من مليار ريال. وقع العقود ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة.

تهدف العقود لاستكمال تطوير وتنفيذ مشاريع المرافق الخدمية والبنى التحتية. كما تشمل إيصال خدمات الكهرباء في عدد من المدن الصناعية السعودية، لتمكين وتعزيز الاستثمارات الصناعية.

وبحسب بيان الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المنشور اليوم تتضمن العقود تطوير شبكات البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية في مكة المكرمة، وإنشاء خطوط هوائية لإيصال الخدمة الكهربائية للمدن الصناعية في حفر الباطن وتبوك.

كما تتضمن استكمال تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى للمدينة الصناعية الثالثة في جدة، وتنفيذ إنشاءات ومرافق خدمات أساسية في المدن الصناعية الثانية في جدة وتبوك وحفر الباطن.

يذكر أن جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تأتي تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030.