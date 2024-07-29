8 أسباب وراء تقديم «أسمنت الجوف» شكوى ضد 3 أعضاء سابقين أمام هيئة السوق

أعلنت شركة أسمنت الجوف تلقيها إشعارا من محامي الشركة يفيد بقيد شكواها أمام هيئة السوق المالية ضد ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن كان لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الشكوى جاءت نتيجة 8 أسباب، بينها خسارة كامل الاستثمار البالغة 136 مليون ريال، ووجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، إلى جانب شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع.

ومن بين الأسباب الثمانية، استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع، إضافة إلى قيام الأعضاء المسؤولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.

كما شملت أسباب الشكوى، أن الأعضاء المسؤولون لم يقوموا برد مصاريف التطوير في المشروع البالغة 6 ملايين ريال، إلى جانب تضليل المساهمين بعدم إعلان الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وأضافت الشركة أنه تمت دراسة ملف موضوع الشكوى بدقة من قبل عدة جهات استشارية قانونية - الحصول على عدة عروض أتعاب محاماة لتولي ملف الشكوى أمام الجهات المختصة.