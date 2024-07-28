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من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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الأخبار
أعلى أرباح تشغيلية لشركة البحري منذ 2020
أعلى أرباح تشغيلية لشركة البحري منذ 2020
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الأحد 28 يوليو 2024 9:30 مساء
حدثت فى الأحد 28 يوليو 2024 9:29 مساء
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