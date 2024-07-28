السعودية تطلق مسرعة الابتكار العقاري لدعم نمو المنشآت الابتكارية والناشئة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال في القطاع العقاري.

وتهدف المسرعة إلى دعم نمو المنشآت الابتكارية التي تقدم خدمات ومنتجات تسهم في حل تحديات القطاع العقاري، باعتبارها إحدى أبرز القطاعات الرئيسة والواعدة في السعودية التي تدعم الاقتصاد المحلي.

وستعمل المسرعة خلال 12 أسبوعا من 28 يوليو حتى 31 أكتوبر من العام الحالي، على تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والإستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال، وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.

وتستهدف المسرعة دعم 12 شركة ناشئة، تم اختيارها من ضمن أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري لخدمة مختلف احتياجات المجال العقاري بدءا من رقمنة عملية البحث عن العقار ودمج الخدمات العصرية والمستدامة في المباني، إلى جانب استخدام أساليب بناء مستقبلية وحديثة، وصولًا إلى تنويع الحلول المالية للتمويل والاستثمار العقاري.

يأتي إطلاق المسرعة ضمن حزمة متكاملة من برنامج الابتكار العقاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للإسكان وفنتك السعودية، الذي تضمن عقد لقاءات للتعريف بالفرص الابتكارية الواعدة وربط المهتمين بالمجال، إضافة إلى تنظيم منافسات "تحديات الابتكار" وتكريم الفائزين بها، لتأهيل المشاريع الريادية وتحويل تحديات القطاع إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير القطاع العقاري.