الإعلان عن تصميم "استاد الملك سلمان" ومرافقه الرياضية في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة عن التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، أحد أكبر الملاعب الرياضية عالميا، الذي سيكون المقر الرئيس للمنتخب السعودي وسيستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.

ويقع الاستاد في شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بجوار حديقة الملك عبدالعزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد الدولي، ويتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسة، ما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة.

ويأتي إنشاء الاستاد دعما من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، واهتماما بالرياضة والرياضيين عبر تطوير القطاع وتمكينهم وتحسين أدائهم، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السعودية كمركز للرياضة. وتم اعتماد تصميم استاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2029، من بين عدة تصاميم قدمت من قبل 6 شركات عالمية متخصصة بما يحقق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ومعايير الاستدامة والتميز المعماري، حيث تم اختيار المخطط العام والتصميم المستوحى من "الأرض الجبلية" بشكل مندمج مع حديقة الملك عبدالعزيز من خلال ربطها بالوادي الذي يخترق الحديقة المحيطة بالاستاد والمساحات الخضراء، ويتميز التصميم المعماري للاستاد الرئيس باحتوائه على جدران وأسقف خضراء تتجاوز مساحتها 96،500 متر مربع، حيث استلهم تصميم الاستاد من العمران المحلي، ويحقق متطلبات الاستدامة البيئية والمباني الخضراء، ما سيضيف أيقونة معمارية عالمية رياضية مميزة مؤهلة لاستضافة أهم الفعاليات الترفيهية المحلية والعالمية، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة في مدينة الرياض، وتعزيز التصنيف العالمي للمدينة لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم".

وتتجاوز مساحة استاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية 660 ألف متر مربع تضم مجموعة من المرافق لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ويضم عددا من المراكز التجارية والأماكن الترويحية المتاحة لجميع الفئات العمرية على مدار اليوم، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار من داخل السعودية وخارجها.

وتبلغ السعة الجماهرية لاستاد الملك سلمان الرئيس 92 ألف مقعد، كما تضم مقصورة ملكية تتسع لـ150 مقعدا و120 جناح ضيافة و300 مقعد لكبار الشخصيات و2،200 مقعد للشخصيات المهمة، ويتميز الاستاد باحتوائه على أنظمة تبريد مستدامة لمقاعد الجماهير وأرضية الاستاد، كما يحيط بأعلى الاستاد شاشات ممتدة داخلياً للجماهير، إضافة إلى توافر حدائق داخلية، ومسار للمشي على سطح الاستاد بإطلالة مميزة على حديقة الملك عبدالعزيز، ما يوفر تجربة استثنائية للزوار.

ويضم المخطط العام لاستاد الملك سلمان عددا من المرافق الرياضية المحيطة بالاستاد الرئيس بمساحة تتجاوز 360 ألف متر مربع، من أبرزها ملعبان رديفان للتدريب وساحات للمشجعين وصالة رياضية مغلقة ومسبح أولمبي ومضمار لألعاب القوى، إضافة إلى ملاعب خارجية مثل ملاعب كرة الطائرة وكرة السلة والبادل لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، التي ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية، كما تتصل جميع تلك المرافق عبر مسار رياضي بطول يصل إلى 9 كيلومترات حول محيط حديقة الملك عبدالعزيز.