"تاسي" يسجل أفضل أداء يومي في شهر مقتربا من منطقة "البيوع"

ارتفع مؤشر "تاسي" بأفضل أداء يومي في شهر بمكاسب 1.24 % ليغلق عند 12175 رابحا 149 نقطة.

وعوضت السوق معظم خسائر الأسبوع السابق لتقترب من منطقة مقاومة عند 12180-12200 نقطة، التي لم تستطع التماسك أعلى منها خلال الفترة القليلة الماضية لتزايد البيوع فيها، وقدرة السوق على تجاوزها سيظهر مدى القوة الشرائية، ما يعزز من الزخم الإيجابي.

جاء ارتفاع المؤشر بدعم من أسهم "الراجحي" و"أرامكو السعودية"، وذلك رغم تراجع قيم التداول 5 % وإتجاه نحو نصف السيولة إلى الشركات الصغيرة.

وكانت الشركات الكبيرة الأقل تداولا بنحو 1.6 مليار ريال، إلا أن مؤشرها حقق أداءا أفضل مرتفعا 1.5 % ليتفوق على المؤشر العام.

وتراجعت 6 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وعلى رأس المتراجعة "الإعلام والترفيه" بـ0.96%، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بـ2.4%، وكان الأعلى تداولا "البنوك" بقيمة 925 مليون ريال.

وعادت أسهم حديثة الإدراج "مياهنا" و"سماسكو" لتتصدر الأسهم ارتفاعا بالحد الأعلى بعدما تراجعت في الجلسات القليلة الماضية، بجانب سهم "المملكة" المرتفع بالنسبة القصوى ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2022.