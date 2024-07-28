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  • "الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "أسمنت ينبع" وتحدد السعر المستهدف عند 28 ريالا
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"الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "أسمنت ينبع" وتحدد السعر المستهدف عند 28 ريالا

"الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "أسمنت ينبع" وتحدد السعر المستهدف عند 28 ريالا
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 28 يوليو 2024 5:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 28 يوليو 2024 6:02 مساء

أوصت شركة "الرياض المالية" بالحياد لسهم شركة أسمنت ينبع المدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية، محددة سعره المستهدف خلال 12 شهرا المقبلة عند 28 ريالا.

ويتداول السهم في الوقت الحالي بأقل من السعر المستهدف بنحو 4 % عند 26.9 ريال.

وأشارت "الرياض المالية" في تقرير حديث، إلى أن الشركة قد حققت صافي ربح بقيمة 40 مليون ريال بنمو 13 % على أساس سنوي، الذي جاء أدنى من التوقع البالغ 53 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كانت "أسمنت ينبع" قد حققت إيرادات أقل مع التوقعات خلال الربع الثاني عند 194 مليون ريال، مع تحقيقها ارتفاعا بـ12 % على أساس سنوي، حيث جاء النمو نتيجة ارتفاع متوسط سعر بيع المنتجات المختلط، إضافة إلى نمو حجم البيع.

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