بوابة الدرجة الاقتصادية الممتازة وجهة المسافرين الجديدة

جددت بعض شركات الطيران خدمات الدرجة الاقتصادية الممتازة في الأشهر الأخيرة، إذ يميل الركاب إلى ترقية مقاعدهم لتكون أكثر رفاهية دون تجاوز ميزانيتهم.

حيث تخطط شركة دلتا لطرح خدمة الدرجة الاقتصادية الممتازة للرحلات العابرة للقارات في سبتمبر، بينما أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية عن درجتها الاقتصادية الممتازة المحسنة في مارس بقائمة طعام مكونة من 200 طبق، إنه سباق نحو الرفاهية معقولة التكلفة مدفوع بتزايد الطلب على الطيران الأكثر راحة.

شهدت كل من شركة دلتا ويونايتد ارتفاعات مضاعفة في الإيرادات من المقاعد الممتازة، والتي تشمل درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، في الربع الأول من 2024. في حين قالت شركة ألاسكا إيرلاينز في مؤتمر صناعي عقد أخيرا إن الدرجات الممتازة تمثل الآن ما يقارب ثلث الإيرادات، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

قال كولين هيلر، نائب الرئيس في شركة كاونتربوينت ماركت انتلجنس، لـ "بزنس إنسايدر" : شهدنا تغير في ديموغرافية المسافرين عما رأيناه قبل الجائحة وجدنا أن عديد من هؤلاء المسافرين على استعداد لإنفاق المزيد من المال مقابل الجودة وغالبا ما يكونون أقل حساسية للسعر.

أصبحت شركات الطيران ماهرة في استغلال رغبة الرفاهية هذه من خلال "الترويج لخدمات أكثر تكلفة"، وهو فن اغراق الركاب بعروض ورسائل بريد إلكتروني في وقت محدد بعناية لإقناعهم بالترقية.

قال مدير شركة كاونتربوينت وخبير التصميم الداخلي للطائرات روب سيمبل إن السبب الرئيس لإقناع الركاب بالترقية هو جعل الدرجة الاقتصادية الممتازة "أفضل بوضوح" من الدرجة الاقتصادية لزيادة الشعور بالخوف من تفويت اقتناص الفرص.

وازدادت جاذبية درجة الاقتصادية الممتازة للشركات، إذ يرى كثيرون أنها فرصة لنقل موظفيهم في رفاهية نسبية دون الإسراف في درجة الأعمال.

من جانبه، قال محلل صناعة السفر هنري هارتفيلدت لـ "بزنس إنسايدر" إن كثير من الشركات تعتبر الدرجة الاقتصادية الممتازة جيدة بما يكفي للرحلات غير البعيدة وتختارها بدلا من درجة الأعمال - ما أثار استياء بعض الموظفين.

وحذر من أن شركات الطيران سوف تضطر إلى الموازنة لتجنب هيمنة الدرجة الاقتصادية المميزة على مقاعد درجة الأعمال الأكثر تكلفة، إذ أصبحت الخيار الافتراضي لكثير من المسافرين الباحثين عن الرفاهية.

قال هارتفيلدت "الدرجة الاقتصادية سيئة للغاية في جميع شركات الطيران تقريبا. في الواقع، إنه قرار متعمد من بعض شركات الطيران لجعل الدرجة الاقتصادية غير محتملة لدرجة أن المسافرين يدفعون علاوة للترقية"، مضيفا "المزايا جاذبة الدرجة الاقتصادية الممتازة هي طريقة ميسورة التكلفة للمسافرين للحصول على رحلة أفضل بكثير دون تجاوز حدود ميزانيتهم".