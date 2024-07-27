تسجيل أكثر من 800 ألف منتج عبر منصة سابر خلال النصف الأول 2024

سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 800 ألف منتج في منصة سابر الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2024، وتجاوز عدد شهادات المطابقة أكثر من 160 ألف شهادة، إضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، وبلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 7 آلاف تاجر.

وتقدم منصة سابر تجربة للموردين والمصنعين، من خلال تسجيل منشآتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا للحصول على الشهادات المطلوبة من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية وضمان مأمونيتها للمستهلك.

وتشمل خدمات "سابر" تسجيل المنتجات التجارية والمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك، إضافة إلى تسجيل شهادات مطابقة المنتجات التجارية، كما تتيح المنصة تسجيل شهادات الإقرار الذاتي للمنتجات التجارية المحلية والمستوردة، وإصدار شهادات الإرسالية للمنتجات التجارية، كذلك شهادات مطابقة الإرسالية للمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك.