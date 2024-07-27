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2.4 مليون مشاهد للأسبوع الأول في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

2.4 مليون مشاهد للأسبوع الأول في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • السبت 27 يوليو 2024 5:00 مساء
  • حدثت فى السبت 27 يوليو 2024 5:54 مساء

بلغ عدد مشاهدي بطولات ومنافسات الأسبوع الأول في كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكثر من 2.4 مليون مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لـDigiday المختصة في المحتوى الرقمي، والإعلانات الرقمية، والتسويق الرقمي.

وقالت بيرنيلا وينبرج بابتيست، نائب الرئيس التنفيذي للرعايات العالمية ونماذج الشراكة في ماستركارد "شراكتنا مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية قربتنا إلى ملايين من مشجعي الرياضات الإلكترونية، عدد المشاهدين بلغ ذروته، والرقم المعلن لا يصدق".

وكشف الموقع المختص في المحتوى الرقمي أن مشاهدات الأسبوع الأول في البطولة المقامة حاليا في الرياض سجلت نموا بلغ 8 % في آخر بطولة عالمية أقيمت في عام 2022، وقال "من المؤكد أن آراء الرعاة هي الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بآفاق الإعلان المستقبلية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، حتى الآن لا يبدو أن أيًا من رعاة الحدث يشكون من أرقام مشاهدة الحدث، سواء تجاوزت التوقعات أم لا".

من جهته، أبدى رالف رايخرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سعادته الكبيرة بالمشاركة والمشاهدة حول الأسبوع الأول من الحدث، وقال "سنشارك معكم إحصائيات البطولة قريبا جدا، لكن في الوقت الحالي، يسعدني أن أشارككم أننا حققنا بالفعل أكثر من 50 % من إجمالي ساعات المشاهدة مقارنة بإصدار العام الماضي".

 

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